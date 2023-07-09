Рыбакина повторила достижение Серены Уильямс

Победа над Кэти Болтер в третьем круге Уимблдона (6:1, 6:1) позволила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной установить достижение, которое никто не мог повторить с 2016 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рыбакина стала первой с 2016 года действующей чемпионкой Уимблдона, которая вышла во вторую неделю. Семь лет назад это сделала Серена Уильямс.

Рыбакина добиралась минимум до четвертьфинала на всех турнирах "Большого шлема", кроме US Open. Там ее лучший результат – третий круг.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Отметим, что на данный момент Елена уже гарантировала себе 180 рейтинговых очков и 207 тысяч евро призовых (100,4 миллиона тенге).

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