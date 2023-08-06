Рыбакина потеряет третью позицию в рейтинге WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина покинет топ-3 рейтинга WTA на следующей неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рыбакину с третьей строчки сдвинет 29-летняя Джессика Пегула. Американская теннисистка вернется в топ-3 рейтинга WTA благодаря выступлению на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
Ранее Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. За выход в финал соревнований Джессика сразится с представительницей Греции Марией Саккари.
Добавим, что Рыбакина еще не принимала участия в турнирах WTA после выступления на Уимблдоне. Елена готовится к выступлению на соревнованиях WTA-1000 в Монреале (Канада). Она посеяна на данном турнире под третьим номером.
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