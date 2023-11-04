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Новости спорта Теннис WTA
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Рыбакина помогла Соболенко повторить историческое достижение

Рыбакина помогла Соболенко повторить историческое достижение
©instagram.com/sabalenka_aryna

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала первой за 17 лет теннисисткой, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырех турнирах "Большого шлема" и Итоговом турнире WTA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В 2006 году подобный результат показала семикратная чемпионка ТБШ, олимпийская чемпионка бельгийка Жюстин Энен.

В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open (первый титул на ТБШ в карьере), была в полуфинале "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", а также в финале US Open.

Ранее Соболенко пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA, проходящего в мексиканском Канкуне. На групповом этапе она обыграла представительницу Греции Марию Саккари и казахстанку Елену Рыбакину, а также потерпела поражение от американки Джессики Пегулы.

В полуфинале, 5 ноября, Соболенко сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швентек.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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