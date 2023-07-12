Рыбакина? Первая ракетка мира назвала свою фаворитку после сенсационного вылета с Уимблдона

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек, высказалась о поражении в четвертьфинале Уимблдона от украинки Элины Свитолиной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче 1/4 финала Свитолина, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, одержала победу со счетом 7:5, 6:7, 6:2.

"Я знаю, что отдала все силы на корте. Возможно, это было не мое лучшее выступление, но Элина играла очень хорошо. Так что поздравляю ее.

Я чувствовала, что она играет иначе, чем в тот раз, когда мы встречались на грунте пару лет назад. Так что я определенно допустила некоторые ошибки, которые не должна была допускать. Вот почему я проиграла. Но и она тоже оказывала давление.

Думаю, если в целом смотреть на ее карьеру, выиграть Большой шлем было бы довольно классно для нее. Элина вернулась в тур вскоре после того, как стала мамой.

Думаю, что буду болеть за нее, особенно потому что мы нравимся друг другу как личности. У сетки я сказала ей, что надеюсь на ее победу в турнире. Я точно знаю, что она очень хочет это сделать, так что да, я буду болеть за нее", - сказала Швентек на пресс-конференции.