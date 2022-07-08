Рыбакина ответила на провокационный вопрос перед финалом "Уимблдона"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о своей национальности и гражданстве, сообщает "Чемпионат".

"А что для вас значит "чувствовать"? Я играю в теннис, наслаждаюсь временем здесь. Я сочувствую игрокам, которые не смогли попасть сюда. Но я просто наслаждаюсь игрой здесь и стараюсь сделать все возможное.

Я уже давно выступаю за Казахстан и очень рада представлять Казахстан. В меня поверили. Больше нет вопросов о том, что я чувствую. Да, я родилась в России, но представляю Казахстан. Не понимаю, почему мы должны возвращаться к этому", - сказала Рыбакина.

Соперница Рыбакиной сделала заявление о финале "Уимблдона"

Напомним в финале "Уимблдона" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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