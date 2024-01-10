Рыбакина оценила старт на турнире в Аделаиде и озвучила настрой на Australian Open

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина оценила свой старт на турнире в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz. Также казахстанка поделилась настроем на предстоящий Australian Open.

В матче второго круга Рыбакина сломила сопротивление испанской теннисистки Кристины Бучи - 6:3, 7:5.

"Я становлюсь все лучше и лучше с каждым матчем, который провожу. Конечно, когда продолжаешь побеждать, это придает уверенности. Надеюсь, я продолжу выступать в том же духе в Мельбурне", - сказала Рыбакина после матча.

В 1/4 финала Рыбакина сразится с россиянкой Екатериной Александровой, которая выиграла у своей соотечественницы Вероники Кудерметовой.

Отметим, что организаторы турнира в Аделаиде дали казахстанке первый номер посева.

Напомним, что ранее Рыбакина выиграла турнир в Брисбене (Австралия), завоевав первый трофей 2024 года. В решающем матче соревнований она оказалась сильнее второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси - 6:0, 6:3.

Добавим, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). В прошлом году Елена добралась там до финала.