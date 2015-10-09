Рыбакина отдала сет после двухчасовой остановки матча на Уимблдоне

Завершился первый сет матча Елены Рыбакиной (№11) с датчанкой Кларой Таусон (№22) в третьем круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

Теннисистки сыграли 36 минут, после чего матч при счете 4:4 был остановлен из-за дождя. Игра продолжилась спустя два часа.

Рыбакина уступила сет на тай-брейке 7:6(6). При этом, казахстанка все время выходила вперед, но Таусон отыгрывалась в следующем гейме.

В следующем круге победительница этой пары сыграет с лучшей в паре Ига Швентек (Польша) - Даниэль Коллинз (США).