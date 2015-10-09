Рыбакина отдала сет после двухчасовой остановки матча на Уимблдоне

Завершился первый сет матча Елены Рыбакиной (№11) с датчанкой Кларой Таусон (№22) в третьем круге Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.
Теннисистки сыграли 36 минут, после чего матч при счете 4:4 был остановлен из-за дождя. Игра продолжилась спустя два часа.
Рыбакина уступила сет на тай-брейке 7:6(6). При этом, казахстанка все время выходила вперед, но Таусон отыгрывалась в следующем гейме.
В следующем круге победительница этой пары сыграет с лучшей в паре Ига Швентек (Польша) - Даниэль Коллинз (США).
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
Сегодня 21:00 • не начат
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