Рыбакина осваивает искусство вождения перед экзаменом: она получила Porsche (Видео)

Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая. Она поделилась своими впечатлениями и рассказала о предстоящем экзамене, передают Vesti.kz.

"Недавно я начала обучение в автошколе. Мне нравится процесс, хотя мой инструктор достаточно строгий. Это действительно интересный опыт. С нетерпением жду предстоящего экзамена", - рассказала Рыбакина в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Elena Rybakina has just started driving school.



She can finally get her license and drive that Porsche she won earlier this year. 😂



pic.twitter.com/ebXEz18rqI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 7, 2024

Напомним, за победу в финале грунтового турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) казахстанская теннисистка получила автомобиль Porsche.

В этом сезоне Рыбакина также выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ). Однако была вынуждена пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем.

Осенью она прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым, выбрав другого хорватского специалиста Горана Иванишевича.