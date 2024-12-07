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Вчера 23:31
 

Рыбакина осваивает искусство вождения перед экзаменом: она получила Porsche (Видео)

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Рыбакина осваивает искусство вождения перед экзаменом: она получила Porsche (Видео) ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая. Она поделилась своими впечатлениями и рассказала о предстоящем экзамене, передают Vesti.kz.

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Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проходит обучение в автошколе Дубая. Она поделилась своими впечатлениями и рассказала о предстоящем экзамене, передают Vesti.kz.

"Недавно я начала обучение в автошколе. Мне нравится процесс, хотя мой инструктор достаточно строгий. Это действительно интересный опыт. С нетерпением жду предстоящего экзамена", - рассказала Рыбакина в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Напомним, за победу в финале грунтового турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) казахстанская теннисистка получила автомобиль Porsche.

В этом сезоне Рыбакина также выиграла турниры серии WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ). Однако была вынуждена пропустить ряд соревнований из-за проблем со здоровьем.

Осенью она прекратила сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым, выбрав другого хорватского специалиста Горана Иванишевича.

Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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