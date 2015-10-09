Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
Вчера 17:50
 

Рыбакина объявила новое решение после триумфа на Итоговом турнире WTA

Рыбакина объявила новое решение после триумфа на Итоговом турнире WTA Елена Рыбакина. ©KTF/Андрей Ударцев

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) сделала заявление перед дебютом в Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL), передают Vesti.kz.

"Я очень много слышала о теннисной культуре в Индии и очень рада дебютировать здесь, в WTL. У лиги захватывающий формат, и я готова наслаждаться каждым моментом на корте вместе со своей командой", — цитирует слова Рыбакиной India Today.

Помимо 26-летней казахстанки, в число участников турнира 2025 года вошли россиянин Даниил Медведев, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, французские теннисисты Гаэль Монфис и Артюр Фис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк, а также индийские игроки Рохан Бопанна и Сумит Нагал. Соревнование пройдёт в Бангалоре (Индия) и продлится с 17 по 20 декабря.

Напомним, 8 ноября Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В решающем матче казахстанская теннисистка неожиданно взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0). Этот триумф стал вторым крупнейшим достижением в её карьере после победы на Уимблдоне-2022 и принёс ей рекордные призовые в истории женского тенниса.

Рыбакина приняла решение после победы на Итоговом турнире WTA

Турнир серии ITF. Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2025/11   •   Египет, Шарм-Эль-Шейх   •   1/16 финала, мужчины
Вчера 16:30   •   закончен
0:2
Кто победит в основное время?
Костюкевич

20%

Ничья

0%

Нурланулы

80%

Проголосовало 5 человек

