Рыбакина объявила новое решение после триумфа на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) сделала заявление перед дебютом в Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL), передают Vesti.kz.

"Я очень много слышала о теннисной культуре в Индии и очень рада дебютировать здесь, в WTL. У лиги захватывающий формат, и я готова наслаждаться каждым моментом на корте вместе со своей командой", — цитирует слова Рыбакиной India Today.

Помимо 26-летней казахстанки, в число участников турнира 2025 года вошли россиянин Даниил Медведев, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, французские теннисисты Гаэль Монфис и Артюр Фис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк, а также индийские игроки Рохан Бопанна и Сумит Нагал. Соревнование пройдёт в Бангалоре (Индия) и продлится с 17 по 20 декабря.

Напомним, 8 ноября Елена Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В решающем матче казахстанская теннисистка неожиданно взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:3, 7:6 (7:0). Этот триумф стал вторым крупнейшим достижением в её карьере после победы на Уимблдоне-2022 и принёс ей рекордные призовые в истории женского тенниса.

