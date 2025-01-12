Рыбакина? Лучшие теннисисты России выбрали победительницу Australian Open

Чемпион US Open 2021 и пятая ракетка мира Даниил Медведев, а также олимпийский чемпион в миксте и восьмая ракетка мира Андрей Рублев поделились своими прогнозами на победителя Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском разряде, сообщают Vesti.kz.

"Я бы назвал Арину Соболенко. Она выиграла несколько турниров в прошлом сезоне и стала первой ракеткой мира. Думаю, она главный фаворит после после победы на турнире в Брисбене", - сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира. "Швентек, Соболенко, Гауфф или Рыбакина", - выделил своих фаворитов Рублев.

Отметим, что Соболенко является действующей победительницей Australian Open.

Турнир 2025 года продлится до 26 января. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартует 14 января матчем против 16-летней австралийки Эмерсон Джонс.