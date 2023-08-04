Рыбакина готовится к возвращению после Уимблдона. Она провела тренировку перед стартом на престижном турнире

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина готовится к старту престижного турнира WTA 1000 Canadian Open в Монреале (Канада), сообщают Vesti.kz.

Она она уже прибыла на соревнования и провела первую тренировку, видео с которой поделилась в своем Instagram.

"Первая тренировка в Монреале", - написала Рыбакина.

Canadian Open пройдет с 7 по 13 августа. Для Рыбакиной он станет первым после Уимблдона, где она не смогла защитить чемпионский титул.