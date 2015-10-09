Рыбакина и другие: как изменились места казахстанок в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 10-е место.



Юлия Путинцева потеряла одну строчку и теперь занимает 61-е место.



Зарина Дияс прибавила три пункта, поднявшись на 233-е место.



Жибек Куламбаева осталась на 302-й позиции.

В топ-3 без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Парный разряд

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина опустилась с 12-го на 13-е место.

В лидерах по-прежнему: американка Тейлор Таунсенд, чешка Катерина Синякова и новозеландка Эрин Рутлифф.

