Рыбакина и другие: как изменились места казахстанок в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Одиночный разряд
В топ-3 без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).
Парный разряд
В лидерах по-прежнему: американка Тейлор Таунсенд, чешка Катерина Синякова и новозеландка Эрин Рутлифф.
