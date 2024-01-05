В России объяснили решение теннисистки сняться с матча против Рыбакиной

Популярный спортивный портал "Чемпионат" подвел итоги четвертьфинального матча на турнире WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) между казахстанской Еленой Рыбакиной и россиянкой Анастасией Потаповой, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина вышла в полуфинал на отказе Потаповой Первый сет остался за казахстанкой - 6:1. В начале второй партии Потапова отказалась от дальнейшей борьбы.

"Во втором четвертьфинале сошлись Анастасия Потапова (11) и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (2), представляющая Казахстан. Для Потаповой ситуация осложнялась тем, что в 1/8 финала она провела тяжелейшее, изматывающее дерби с Вероникой Кудерметовой, растянувшееся почти на три с половиной часа. Рыбакина же в спокойном режиме прошла Элизе Мертенс, проиграв всего один гейм за два сета - 6:1, 6:0.

Первый сет Потапова, не успевшая восстановиться, проиграла со счетом 1:6. При этом россиянка уже при 1:4 взяла медицинский перерыв - ей осмотрели пресс и левую ногу. А после первой партии Анастасия решила сняться с матча - вероятно, чтобы не нанести вред организму в преддверии Australian Open, первого мэйджора сезона", - пишет российский спортивный сайт.