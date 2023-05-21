"Ролан Гаррос" намекнул на титул Елене Рыбакиной

Официальный аккаунт "Ролан Гаррос" в Twitter отметил успех казахстанки Елены Рыбакиной на турнире в WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, обыграла Калинину (47-е место в рейтинге WTA). Украинка снялась с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу казахстанки.
"Все дороги ведут к титулу", - гласит подпись к публикации.
Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Теперь она поднимется на рекордное для себя четвертое место в рейтинге.
𝐀𝐥𝐥 𝐫𝐨𝐚𝐝𝐬 𝐥𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 🏆🇰🇿#IBI23 pic.twitter.com/87ih2skt8l— Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2023
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