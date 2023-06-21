Разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Берлине

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде (24-е место в рейтинге WTA) в дуэте с китаянкой Сюй Ифань обыграла пару в составе Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарева (Россия) со счетом 6:3, 6:1.
В 1/4 финала Данилина вместе со своей партнершей встретится с чешским дуэтом Катерина Синякова/Маркета Вондроушова.
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