Разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Берлине

Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла в матче первого круга на турнире в Берлине (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде (24-е место в рейтинге WTA) в дуэте с китаянкой Сюй Ифань обыграла пару в составе Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарева (Россия) со счетом 6:3, 6:1.

В 1/4 финала Данилина вместе со своей партнершей встретится с чешским дуэтом Катерина Синякова/Маркета Вондроушова.