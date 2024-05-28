Раскрыт хитрый план Рыбакиной на Ролан Гаррос

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина объяснила пропуск турнира WTA-1000 в Риме (Италия), передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

На турнире в Риме она планировала защитить свой чемпионский титул, который завоевала в 2023-м году. Однако из-за плохого самочувствия снялась с турнира еще в начальной стадии.

"Хотела взять небольшой перерыв, поэтому пропустила Рим. Цель - выиграть "Большой шлем". Поэтому я здесь", - заявила Рыбакина.

Добавим, что сегодня, 28 мая, Рыбакиной удалось обыграть бельгийку Грет Миннен в первом круге Ролан Гаррос и пройти в следующую стадию.

Следующей соперницей Рыбакиной на Ролан Гаррос будет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) - Анжелика Кербер (Германия).

Отметим, что за свою карьеру ей еще не удавалось выиграть Открытый чемпионат Франции. Тем не менее, на счету теннисистки уже три титула.

Ролан Гаррос-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши.