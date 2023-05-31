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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 21:20 Комментарии Пятая ракетка мира сенсационно проиграла на "Ролан Гаррос" ©twitter.com/carogarciafan57 Теннисистка из Франции Каролин Гарсия, занимающая пятое место в рейтинге WTA сенсационно вылетела с "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче второго круга Гарсия встречалась с россиянкой Анной Блинковой (56-е место в рейтинге WTA). Встреча завершилась в пользу Блинковой 4:6, 6:3, 7:5. Матч длился два часа и 52 минуты. В третьем круге Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Поделиться в соц. сетях:













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