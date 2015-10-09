Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
WTA
Вчера 22:31
 

Путинцева сыграла в парном разряде против команды Бублика на уникальном турнире

  Комментарии

Поделиться
Путинцева сыграла в парном разряде против команды Бублика на уникальном турнире Юлия Путинцева. Фото: ©ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA) сыграла в парном разряде на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA) сыграла в парном разряде на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

В дуэте с Вероникой Кудерметовой (№30 WTA) в составе команды "Сфинксы" она противостояла россиянкам Диане Шнайдер (№21 WTA) и Анастасии Потаповой (№21 WTA) из команды "Львы".

Итоговый счёт — 3:3, 4:2, 5:2 в пользу дуэта Шнайдер/Потаповой. Общий результат турнира при этом остаётся в пользу "Сфинксов" — 105:100.

Таким образом, команда Путинцевой выиграла этот турнир. Также, в составе "Сфинксов" выступали Даниил Медведев (№13 ATP) и Карен Хачанов (№18 ATP) — (оба — Россия).

За "Львов" помимо Шнайдер и Потаповой выступил первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) и Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 00:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Наполи
Проголосовало 48 человек

Реклама

Живи спортом!