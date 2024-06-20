Путинцева повесила сопернице "баранку" и вышла в четвертьфинал

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№41) вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Англия), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала она обыграла украинку Ангелину Калинину (№47). Первый сет казахстанка выиграла со счетом 6:3, а во второй партии повесила сопернице "баранку" - 6:0.

Теннисистки провели на корте 58 минут. В ходе встречи Путинцева сделала 4 эйса и отыграла без двойных ошибок, в то время как Калинина не отметилась подачами навылет при 5 двойных ошибках.

Следующей соперницей Юлии станет победительница матча Каролин Долхайд (№61, США) - Элизе Мертенс (№32, Бельгия).

Напомним, что в первом матче турнира казахстанка обыграла француженку Клару Бюрель (№43) - 6:3, 6:4.