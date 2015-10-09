Путинцева отыгралась со счета 0:3, но вылетела с Уимблдона

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№84) не сумела преодолеть первый круг женского одиночного разряда Уимблдона-2026, сообщают Vesti.kz.

На старте турнира казахстанка встречалась с немкой Татьяной Марией (№96). Первый сет сложился в пользу теннисистки из Германии - 6:4.

Немка в первой партии вела со счетом 3:0, однако Путинцева сумела не только сравнять, но и выйти вперед - 4:3. Впрочем, сет остался за соперницей казахстанки.

Во второй партии Путинцева повела 1:0, но в итоге немка сломила сопротивление и забрала сет со счетом 6:4.

Добавим, завтра, 30 июня в борьбу на Уимблдоне вступит Елена Рыбакина, которая в первом круге сыграет с француженкой Луи Буассон.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!