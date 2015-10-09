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Путинцева отыгралась со счета 0:3, но вылетела с Уимблдона

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Путинцева отыгралась со счета 0:3, но вылетела с Уимблдона Юлия Путинцева. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№84) не сумела преодолеть первый круг женского одиночного разряда Уимблдона-2026, сообщают Vesti.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№84) не сумела преодолеть первый круг женского одиночного разряда Уимблдона-2026, сообщают Vesti.kz.

На старте турнира казахстанка встречалась с немкой Татьяной Марией (№96). Первый сет сложился в пользу теннисистки из Германии - 6:4.

Немка в первой партии вела со счетом 3:0, однако Путинцева сумела не только сравнять, но и выйти вперед - 4:3. Впрочем, сет остался за соперницей казахстанки.

Во второй партии Путинцева повела 1:0, но в итоге немка сломила сопротивление и забрала сет со счетом 6:4.

Добавим, завтра, 30 июня в борьбу на Уимблдоне вступит Елена Рыбакина, которая в первом круге сыграет с француженкой Луи Буассон.

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/64 финала, женщины
30 июня 15:00   •   не начат
Франция
Луи Бойссон
- : -
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Бойссон
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 40 человек

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