Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на Ролан Гаррос

Сегодня, 28 мая, лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет свой первый матч на Ролан Гаррос - втором в сезоне турнире "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

В первом круге Рыбакина встретится с 85-й ракеткой мира бельгийкой Грет Миннен (85-е место). Начало матча намечено на 14:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра здесь.

Отметим, что ранее соперницы дважды встречались друг с другом и пока казахстанская теннисистка ведет со счетом 2-0 (оба матча состоялись в 2020 году).

Ролан Гаррос-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Швентек из Польши.

Для Рыбакиной это будет первый матч после турнира в Мадриде (Испания), где она дошла до полуфинала. Затем казахстанка должна была защищать титул в Риме (Италия), но снялась с турнира из-за болезни.