Прямая трансляция первого матча Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, седьмая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина встретится с немкой с Юле Нимайер, занимающей 65-е место в рейтинге WTA, передают Vesti.kz.
Они сыграют в рамках 1/16 финала на турнире WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия). Начало - в 21:00 по времени Астаны.
Ссылка на прямую трансляцию будет доступна здесь.
В случае выхода в следующий круг Рыбакина сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майи (14-я в рейтинге WTA).
Призовой фонд турнира - более полумиллиона долларов. Победителя ожидает Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.
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