Прямая трансляция матча Рыбакиной за финал турнира с призовым фондом два миллиона долларов

Завтра, 13 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет полуфинальный матч против россиянки Людмилы Самсоновой на турнире в Монреале (Канада), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет рано утром в 04:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра здесь.
В четвертьфинале Рыбакина уступала по ходу матча, но сумела совершить камбэк и одержала тяжелую победу на тай-брейке над россиянкой Дарьей Касаткиной - 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).
Добавим, что турнир считается элитным с 2009 года. Его призовой фонд достигает 2,7 миллионов долларов.
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