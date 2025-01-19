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Прямая трансляция матча Рыбакиной за четвертьфинал Australian Open

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Прямая трансляция матча Рыбакиной за четвертьфинал Australian Open ©instagram.com/lenarybakina

В понедельник, 20 января, казахстанка Елена Рыбакина (№7) проведет свой четвертый матч на Australian Open-2025. Соперницей будет американка Мэдисон Киз (№14), передают Vesti.kz.

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В понедельник, 20 января, казахстанка Елена Рыбакина (№7) проведет свой четвертый матч на Australian Open-2025. Соперницей будет американка Мэдисон Киз (№14), передают Vesti.kz.

Матч между 25-летней казахстанкой и 29-летней американкой пройдет вторым запуском на Маргарет Корт Арене. Он начнется не ранее 08:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по следующей ссылке

Рыбакина и Киз сыграют в пятый раз, а на данный момент в их личном противостоянии равенство - 2:2. Последняя игра, состоявшаяся в прошлом году в Майами (Флорида, США), закончилась победой Елены в двух сетах.

Напомним, что Рыбакина осталась последней представительницей Казахстана во всех взрослых разрядах Australian Open-2025. 

Рыбакина Елена WTA Казахстан Австралия

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