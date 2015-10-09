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Вчера 08:14
 

Прямая трансляция матча Рыбакина - Путинцева на турнире за 545 миллионов

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Прямая трансляция матча Рыбакина - Путинцева на турнире за 545 миллионов Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Сегодня, 29 октября, казахстанские теннисистки Елена Рыбакина (№1) и Юлия Путинцева (№67) сыграют на турнире WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 29 октября, казахстанские теннисистки Елена Рыбакина (№1) и Юлия Путинцева (№67) сыграют на турнире WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

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Встреча спортсменок во втором круге турнира запланирована на 13:00 по Казахстана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге). В прошлом году титул завоевала швейцарка Белинда Бенчич, занимающая 20-е место в мировом рейтинге. Однако в нынешнем розыгрыше теннисистка не участвует и не сможет защитить звание чемпионки.

Рыбакина сравняла счёт в личных встречах

Рыбакина и Путинцева провели между собой четыре матча, одержав по две победы. Первые две встречи остались за Путинцевой: она выиграла в Риме в 2020 году (4:6, 7:6(3), 6:2) и Индиан-Уэллсе в 2021-м (6:2, 7:6(5)).

Однако в двух последних матчах сильнее была Рыбакина. В 2024 году она вырвала победу в четвертьфинале Мадрида (4:6, 7:6(4), 7:5), а в 2026-м обыграла соотечественницу в Майами - 6:3, 6:3.

Таким образом, общий счёт личных встреч равный - 2:2, как и по выигранным сетам (5:5). На харде теннисистки также обменялись победами - 1:1.

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Турнир WTA. Токио (Япония) - 2026   •   Япония, Токио   •   1/8 финала, женщины
Вчера 13:15   •   закончен
Казахстан
Елена Рыбакина
2:0
Казахстан
Юлия Путинцева
Кто победит в основное время?
Рыбакина

81%

Путинцева

19%

Проголосовало 156 человек

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