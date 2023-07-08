Против соперницы и зрителей. Прогноз на матч Рыбакина - Бултер за выход в 1/8 финала "Уимблдона"

Сегодня, 8 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3) поборется за выход в четвертый раунд Уимблдона. Отношение местной публики к 24-летней спортсменке очень теплое - после прошлогоднего успеха ее популярность выросла в несколько раз, а во время матчей текущего розыгрыша за Рыбакину активно болеют. Но вот сегодня ситуация несколько иная, ведь по ту сторону сетки будет местная спортсменка - 26-летняя Кэти Бултер (№89). Корреспондент Vesti.kz поделился прогнозом на эту встречу.

Это будет первый матч между Рыбакиной и Бултер. Казахстанка приехала защищать свой прошлогодний титул, а британка уже повторила прошлогоднее достижение, добравшись до третьего круга. На турнирах Большого шлема Кэти еще ни разу не играла в 1/8 финала, а в прошлом году в третьем раунде Уимблдона она проиграла француженке Хармони Тан - 1:6, 1:6.

Но списывать со счетов Бултер все равно не стоит. Во-первых, она будет играть при родных болельщиках на большом турнире, и такие события всегда придают сил и энергии. Во-вторых, три недели назад Кэти выиграла первый в карьере одиночный титул на турнире WTA, первенствовав в Ноттингеме (Великобритания). Да, все соперницы на том турнире были из второй сотни рейтинга, но это ничего не меняет.

Ну и, в-третьих, в прошлом году Бултер дважды доказывала, что может обыгрывать на траве топовых соперниц с мощной подачей - тогда она остановила чешку Каролину Плишкову (на тот момент №7) и в Истбурне (Великобритания), и на "Уимблдоне". Заметьте, такие достижение ей покорились именно на домашних турнирах.

Для участия в основной сетке Уимблдона-2023 организаторы предоставили Бултер специальное приглашение Wild Card (WC). В первом круге она переиграла австралийку Дарью Сэвилл из третьей сотни рейтинга - 7:6(4), 6:2, а во втором оставила за бортом турнира болгарку Викторию Томову (№99) - 6:0, 3:6, 6:3.

Рыбакина же на старте турнире в трех сетах справилась с американкой Шелби Роджерс (№49) - 4:6, 6:1, 6:2, а затем одолела француженку Ализе Корне (№74) - 6:2, 7:6(2). По счету все, вроде бы, неплохо, однако в последней игре Елена непривычно много ошибалась (40 невынужденных), а также выполнила всего четыре эйса, что на нее совсем не похоже.

Но даже при не самых хороших статистических показателях в последних матчах, у Рыбакиной великолепные шансы пробиться в 1/8 финала соревнований. У Бултер давненько не было оппозиции такого уровня, и к соответствующим скоростям она не готова даже у себя дома. Вряд ли Елене что-то сегодня помешает.

Наш прогноз: уверенная победа Рыбакиной в двух сетах.

Кэти теннисные болельщики могут помнить по противостояниям сборных Великобритании и Казахстана в Кубке Федерации-2019 и Кубке Билли Джин Кинг-2022. На ее счету есть матчи с Юлией Путинцевой (0:3 - в противостоянии), Зариной Дияс (1:0), Жибек Куламбаевой (1:0) и Даной Байдаулет (1:0).

Напомним, что матч между Еленой и Кэти пройдет сегодня, 8 июля, третьим запуском на центральном корте "Уимблдона". Ориентировочное время начало матча - 21:45 по Астане. В прямом эфире встречу покажет телеканал Q Sport Qazaqstan, также трансляция будет доступна по этой ссылке.

Фото: "Уимблдон"©️