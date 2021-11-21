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Пропавшая китайская теннисистка нашлась. Она появилась на публике

Пропавшая китайская теннисистка нашлась. Она появилась на публике
©WTA
Новости спорта Теннис WTA

Пропавшая китайская теннисистка Шуай Пэн появилась на публике, передают Vesti.kz. 

Спортсменку увидели впервые за несколько недель. Она посетила церемонию открытия соревнований по теннису среди подростков в Пекине, видео попало в интернет.

Напомним, ранее теннисистка в социальных сетях заявила, что подверглась домогательствам со стороны бывшего вице-премьера Китая. Спустя несколько минут публикация была удалена, а Шуай перестала выходить на связь. С тех пор несколько недель о ее местоположении ничего не было известно.

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Метки:
WTA

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