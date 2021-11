Пропавшая китайская теннисистка нашлась. Она появилась на публике

Пропавшая китайская теннисистка Шуай Пэн появилась на публике, передают Vesti.kz.

Спортсменку увидели впервые за несколько недель. Она посетила церемонию открытия соревнований по теннису среди подростков в Пекине, видео попало в интернет.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy