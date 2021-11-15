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Пропала китайская теннисистка после поста о домогательствах. WTA выступила с официальным заявлением

Пропала китайская теннисистка после поста о домогательствах. WTA выступила с официальным заявлением
©Reuters
Новости спорта Теннис WTA

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) выступило с заявлением о ситуации с китаянкой Шуай Пэн, сообщает "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что теннисистка в социальной сети опубликовала запись о том, что подверглась домогательствам со стороны бывшего вице-премьера Китая. Спустя несколько минут публикация была удалена, а Шуай перестала выходить на связь. С тех пор о ее местоположении ничего не известно в течение двух недель.

"Недавние события в Китае, касающиеся игрока Шуай Пэн, вызывают глубокую обеспокоенность. Как организация, работающая с женщинами, мы остаемся верны принципам, на которых основаны, - равенству, возможностям и уважению.

Шуай Пэн, как и все женщины, заслуживает быть услышанной, а не подвергаться цензуре. Ее обвинения в адрес одного из бывших лидеров Китая, связанные с сексуальными домогательствами, должны быть приняты со всей серьезностью. В любом обществе подобное должно быть расследовано, а не проигнорировано. Мы преклоняемся перед Шуай Пэн за ее невероятную смелость. Женщины по всему миру обретают голос, чтобы бороться с несправедливостью.

Мы ожидаем, что проблема будет в полной мере изучена, а предъявленные обвинения - полностью, честно и без цензуры расследованы. Наш главный и безоговорочный приоритет - здоровье и безопасность наших игроков. Мы высказываемся вслух, чтобы справедливость восторжествовала", - цитирует официальный сайт WTA слова президента Стива Саймона.

35-летняя Пэн занимает 127-е место в мировом рейтинге, за карьеру она выиграла два турнира в одиночном разряде, а наивысшим ее положением в списке была 14-я позиция в 2011 году. На Открытом чемпионате США в 2014 году китаянка добралась до полуфинала.

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Метки:
WTA Китай

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