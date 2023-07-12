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Превью и прогноз. Что нужно знать о матче Рыбакина - Жабер на Уимблдоне?

Превью и прогноз. Что нужно знать о матче Рыбакина - Жабер на Уимблдоне?
©Уимблдон

Сегодня, 12 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3) поборется за выход в полуфинал Уимблдона. Соперницей 24-летней теннисистки будет 28-летняя Онс Жабер (№6) из Туниса. Повторение финала уимблдонского турнира-2022 состоится уже в рамках четвертьфинальной стадии. Корреспондент Vesti.kz подготовил для вас превью к этому матчу.

Для Жабер прошлогоднее поражение от Рыбакиной в финале Уимблдона стало настоящим потрясением. Она неоднократно вспоминала о том матче за последний год, и каждый раз в ее словах прослеживалось огромное сожаление, что в тот день все пошло не по ее сценарию. Оно и понятно, ведь для Онс это один из двух финалов на соревнованиях "Большого шлема" в карьере, и ни в одном из них выиграть ей не удалось.

Теперь, спустя год, их пути пересекутся на том же самом корте, при аналогичной аристократичной атмосфере, но не в финале. Предстоящая встреча станет пятой в их личном противостоянии, и пока счет равный - 2:2. Обычно матчи между ними выделяются упорной борьбой и неуступчивостью с обеих сторон. Исключением стала лишь одна игра, которая не была доиграна из-за снятия Рыбакиной по причине травмы.

2019, 1/16 финала турнира в Ухане (Китай, хард): Рыбакина 6:1, 6:7(3), 6:2 Жабер;
2021, 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ, хард): Рыбакина 6:7(6), 6:4, 2:6 Жабер;
2021, полуфинал турнира в Чикаго (США, хард): Рыбакина 4:6, 2:3 Жабер (Елена снялась с матча);
2022, финал Уимблдона (Великобритания, трава): Рыбакина 3:6, 6:2, 6:2 Жабер.

Елена дошла до 1/4 финала достаточно спокойно, уступив лишь в первой партии во всем турнире американке Шелби Роджерс (№49). Далее она в эконом-режиме прошла Ализе Корне (№74) и Кэти Бултер (№89), а встреча с неудобной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (№13) не была доиграна из-за травмы соперницы при счете 4:1 в пользу казахстанки.

У Жабер самый сложный матч выдался в третьем круге против Бьянки Андрееску (№50). В нем Онс проиграла первый сет, а в третьей партии уступала с брейком 1:3, но в итоге сумела вырвать победу - 3:6, 6:3, 6:4. В остальных играх проблем у Жабер не возникло, ведь она отдала Магдалене Френх (№70), Чжу Сян Бай (№191) и двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой (№9) всего 11 геймов в сумме. Разгром 6:0, 6:3 в матче с таким соперником, как Квитова - показатель великолепной формы спортсменки из Туниса, пусть и Петра провела крайне плохую игру.

По времени, проведенному на корте, Рыбакину и Жабер вполне можно сравнить. Елена затратила четыре часа и 48 минут в стартовых четырех матчах, а Жабер - пять часов и две минуты. Обе проиграли лишь по сету и дошли до встречи друг с другом вполне уверенно. Любопытно, что наибольшие проблемы у них возникли, когда они играли под закрытой крышей - тогда казахстанка проиграла сет Роджерс, а Жабер провела волнительный матч с Андрееску.

Сегодня на корте встретятся две теннисистки, которых крайне трудно остановить на первой подаче. Елена имеет лучший показатель выигрышных мячей после попадания первым мячом на турнире - 86, а Онс - на втором месте с 84 процентами. 

С точки зрения статистики можно выделить еще несколько интересных деталей. К примеру, соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам у Рыбакиной и Жабер одинаковое - плюс 17. У Елены 92/75, а у Онс - 95/78. 

Жабер чаще выигрывала геймы на подаче соперниц - 18 раз против 12 у Рыбакиной, зато казахстанка куда меньше позволяла сделать такое своим противницам. Так, Рыбакина допустила лишь семь брейк-поинтов на своей подаче, и лишь один из них удалось реализовать Роджерс (тот самый проигранный сет в первом круге). А вот Жабер свою подачу упустила четыре раза, допустив при этом 14 брейк-поинтов. 

В целом следует отметить, что сегодняшний матч будет непростым как для Елены, так и для Онс. Букмекеры и эксперты видят фаворита, пусть и не столь явного - Рыбакину. Но сбрасывать со счетов Жабер тоже не стоит. В прошлом году она уверенно добралась до финала, в котором выиграла первый сет. А теперь она намеревается не только побороться за титул, но и попутно отомстить Елене за обиднейшее поражение в карьере.

Наш прогноз на эту игру: в матче будет как минимум один тай-брейк.

Это противостояние откроет программу дня на центральном корте Уимблдона. Матч начнется в 18:30 по времени Астаны, а покажут его в прямом эфире на телеканале Q Sport Qazaqstan. Также трансляция будет доступна здесь.

В полуфинале победительница матча Рыбакина - Жабер сыграет с лучшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, №2) - Мэдисон Киз (США, №18).

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Уимблдон Великобритания Лондон Тунис

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