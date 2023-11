Появилось видео переживания сестры Рыбакиной во время игры с Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) и белоруска Арина Соболенко (№1) не смогли доиграть очный матч на групповой стадии Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Ненастная погода внесла свои коррективы в игру, которую сначала прервали, а потом перенесли. Она должна возобновиться в ночь на 4 ноября в 01:30 по времени Астаны. На момент остановки матча Рыбакина вела во втором сете - 5:3, а первую партию казахстанка проиграла - 2:6.

Между тем, в трансляцию попали переживания сестры Рыбакиной Анны из-за погодных условий во время игры.

Elena Rybakina's sister Ann is so over the rain delays pic.twitter.com/0p0Mtb9JmH