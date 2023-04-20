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Потенциальная соперница Рыбакиной высказалась о победе в Штутгарте

Потенциальная соперница Рыбакиной высказалась о победе в Штутгарте
©WTA

Четвертая ракетка мира Онс Жабер из Туниса высказалась о победе во втором круге грунтового турнира WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия). На этой стадии она победила Елену Остапенко из Латвии и вышла в 1/4 финала, передают Vesti.kz.

Жабер обыграла Остапенко в трех сетах - 1:6, 7:5, 6:3.

"Определенно терпение было одним из ключевых моментов в этом матче, но, на мой взгляд, самым важным было признание силы соперницы. Я была в порядке и понимала, что она не может так играть весь матч. Если бы она до конца держала этот напор, то заслуживала бы победы. Чем дольше я сохраняю терпение, тем лучше играю.

Эти матчи (в Чарльстоне) действительно помогли мне обрести уверенность в себе и поверить в себя, понять, что я такой игрок, я могу это сделать, я могу вернуться после травмы. Для меня это было довольно быстро. Обычно я не тороплюсь после травм.

Для меня самое главное, что я вернулась к той игре, в которую умею играть. Результаты обязательно последуют. Я постараюсь не давить на себя, защищая очки или что-то еще. Грунт очень хорошо подходит для моей игры, а условия очень разные, Чарльстон, здесь, Мадрид", - приводит слова Жабер сайт WTA.

Отметим, что в ночь на 21 апреля Елена Рыбакина сыграет во втором круге с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Если казахстанка ее пройдет, то в четвертьфинале встретится с Жабер.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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