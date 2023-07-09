"Похудела на один килограмм". Рыбакина рассказала о восстановлении после вируса

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем восстановлении после вируса, из-за чего была вынуждена сняться с Ролан Гаррос, сообщают Vesti.kz.

- У вас был сложный в физическом плане Открытый чемпионат Франции. Каким был процесс восстановления? Как вы себя чувствуете сейчас?

- Физически я чувствую себя намного лучше. Но все еще думаю, что не в лучшей форме. Но с каждым матчем мне кажется, что я становлюсь все лучше.

Да, после Открытого чемпионата Франции было нелегко. Мне потребовалось много времени. Также много времени ушло на фитнес. После вируса было нелегко. Мышечные боли и все такое.

Так что сейчас становится только лучше.

- Вы сильно похудели?

- На один килограмм, точно.

- За последний год вы достигли некоторых своих целей. Многое изменилось. Чувствуете ли вы себя по-другому, в хорошем смысле, как человек?

- Чувствую, что сейчас я просто приобрела много опыта, стала более зрелой, я бы сказала. Цели все те же. Я знаю, что мне еще нужно много работать. Всегда есть куда совершенствоваться во многих аспектах игры. В том числе и в физическом плане.

Конечно, кое-что изменилось и за пределами корта. Но мои цели остались прежними.

Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. В финале турнира прошлого года она обыграла Онс Жабер из Туниса. В нынешнем сезоне Уимблдона казахстанка дошла до 1/8 финала, в рамках которого встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Матч состоится 10 июля.

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