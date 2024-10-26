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WTA
Вчера 11:55
 

Подготовка к сборной Казахстана? Рыбакина тренируется с экс-первой ракеткой мира

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Подготовка к сборной Казахстана? Рыбакина тренируется с экс-первой ракеткой мира ©instagram.com/lenarybakina

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина возобновила тренировки и сообщила с кем провела совместное занятие, передают Vesti.kz

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Пятая ракетка мира Елена Рыбакина возобновила тренировки и сообщила с кем провела совместное занятие, передают Vesti.kz

Рыбакина провела тренировку с бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

"Вернулась в теннис. Отличная тренировка с Симоной Халеп", – написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Ранее в WTA объявили об участии казахстанки в Итоговом турнире WTA - 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

Также известно, что Рыбакина уже включена в состав команды на предстоящий матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 16-17 ноября. 

 

Рыбакина Елена Казахстан WTA

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