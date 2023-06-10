"Почти как мужчина". Олимпийская чемпионка оценила игру Рыбакиной

Российская теннисистка и олимпийская чемпионка в миксте на играх в Токио Анастасия Павлюченкова, выразила свою оценку перспективам Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина, родившаяся в Москве, в прошлом сезоне одержала победу на "Уимблдоне" и в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге WTA.

- Патрик Муратоглу сказал, что в женском теннисе тоже появилось свое "Большое трио": Ига Швентек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Согласны с этим?

- Согласна. Я вообще топлю за женский теннис. Дико восхищаюсь всеми девушками, выступающими в туре. Помню, папа в детстве требовал от меня каких-то вещей. Резкость, быстрота, выносливость. И когда я не могла что-то сделать, то он говорил, что вообще-то спорт изначально не для женщин. Это врезалось в память. Поэтому, когда мы выходим на корт, бьемся по три часа на жаре, делаем эйсы и кричим C'mon после выигранного очка, то это может вызывать только восхищение.

Что касается трех перечисленных девушек, то своей стабильностью они доказывают, что их можно называть "Большим трио". Они доминируют на всех турнирах в этом году, сложно это отрицать. Хотя в целом уровень игроков в туре поднялся. Когда вернулась, то мне казалось, что я очень далеко. Были даже мысли, что я больше не смогут выиграть ни одного матча, и мне тут не место. Девушки прилично прогрессируют год от года.

- С Рыбакиной вы играли пару в этом году. Можно сказать, что вы дружите?

- Думаю, что да. Причем не первый год. В этом же сезоне мы могли бы сыграть и больше турниров в паре, но Лена далеко проходила в одиночке, поэтому совмещать ей было тяжело.

- Как думаете, она способна стать новой Марией Шараповой? И в плане титулов, и в плане медийности?

- Конечно. У Лены огромный потенциал. У нее сумасшедшие физические данные. Очень высокая, хорошо подает. Почти как мужчина. А в женском теннисе подача играет очень важную роль. Плюс не забывайте, что она еще очень молода, но прогрессирует в каждом турнире. В этом сезоне она стала гораздо увереннее в своих силах. Конечно, этому способствуют и хорошие результаты. Жаль, что болезнь не позволила ей показать себя на "Ролан Гаррос" - 2023, но уверена, что у Лены все впереди, - приводит слова Павлюченковой "Спорт-Экспресс".

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