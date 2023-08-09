Первый матч Рыбакиной на турнире в Монреале был прерван

Матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и американкой Дженнифер Брэди в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) прерван из-за дождя, сообщают Vesti.kz.

Это случилось в конце первого сета при счете 6:6, на тай-брейке американка вела со счетом 4:2.

К этому моменту Рыбакина успела сделать 5 эйсов и допустить 2 двойные ошибки. Брэди пока не отметилась подачами навылет, но при этом имеет в пассиве 4 двойные ошибки.

Напомним, что Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, начала свой путь на этом турнире со второго круга. Брэди (584-я в рейтинге WTA) в первом круге сенсационно прошла 20-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко - 7:6 (9:7), 0:6, 7:6 (10:8).

Действующей чемпионкой турнира в Монреале является румынка Симона Халеп.

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