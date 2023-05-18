Первая ракетка мира выступила с сообщением после поражения от Рыбакиной

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши поделилась некоторыми новостями после матча с казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

"Мне точно нужна пара выходных. Билеты в Париж забронированы, так что скрестим пальцы. Надеюсь, скоро увидимся", - написала она в соцсетях.

Как видно, Швентек планирует сыграть на "Ролан Гаррос", который стартует 22 мая.

Ранее Швентек отметила, что получила травму бедра во время второго сета, из-за чего в третьем не смогла продолжить игру с Рыбакиной. Также Ига пообещала предоставить больше информации в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в полуфинале, 19 мая, Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Призовой фонд грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

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