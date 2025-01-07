Первая ракетка мира рассказала о своей игре после победы над казахстанкой

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мыслями о том, как изменилась ее игра перед стартом Открытого чемпионата Австралии - 2025, сообщают Vesti.kz.

"Здорово, когда твой теннис разнообразен. Когда нужно перейти на план "Б" и у вас есть идеи, как им воспользоваться. Я искренне верю, что усложненные удары и изменение темпа действительно принесут много пользы моей игре. Каждый раз я жду что-то новое от соперников, поэтому всегда найдется что улучшить в собственной игре", - сказала Соболенко в интервью официальному сайту WTA.

Белорусская теннисистка начала год на мажорной ноте, завоевав титул на турнире в Брисбене. В финале она одержала победу над 21-летней россиянкой Полиной Кудерметовой, 107-й ракеткой мира, в упорной борьбе со счетом 2:1.

Напомним, в третьем круге турнира в Брисбене Соболенко одолела казахстанку Юлию Путинцеву - 7:6(2), 6:4.