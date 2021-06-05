Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс

Они поборются за выход в 1/4 финала.

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс
Серена Уильямс. Фото: "We Are Tennis"©
Новости спорта Теннис WTA
0

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос", где впервые сыграет с известной американкой Сереной Уильямс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их матч состоится 6 июня. 39-летняя Уильямс занимает восьмое место в мировой рейтинге, 21-летняя Рыбакина - 22-е.

В третьем круге казахстанка победила Елену Веснину из России в двух сетах - 6:1, 6:4. Игра длилась один час и пять минут.

В свою очередь американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 25 минут.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена Уильямс Серена Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:52
Теннис

"Я готова к любому сопернику". Рыбакина - о матче с Сереной Уильямс и успехе на "Ролан Гаррос"
Сегодня
10:32
Теннис

Первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс
Вчера
16:25
Теннис

Первая ракетка Казахстана показала лучший результат на турнирах Большого шлема
Вчера
10:59
Теннис

Рыбакина поборется за выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Прямая трансляция матча, статистика и игры других казахстанцев
3 июня
22:06
Теннис

Дияс выиграла первый сет, но уступила в матче второго круга "Ролан Гаррос"
3 июня
20:29
Теннис

Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"
3 июня
17:20
Теннис

Первая ракетка мира проиграла во втором круге "Ролан Гаррос"
3 июня
12:40
Теннис

Будет реванш? С кем сыграет Дияс за выход в третий круг "Ролан Гаррос"
3 июня
00:50
Теннис

Рыбакина впервые в карьере вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
2 июня
22:42
Теннис

Зарина Дияс вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"
2 июня
17:14
Теннис

Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"
2 июня
12:01
Теннис

Шансов ранее не давала, или с кем сыграет Рыбакина во втором круге "Ролан Гаррос"
1 июня
16:32
Теннис

Юлия Путинцева проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"
1 июня
12:44
Теннис

Провалы в мужском разряде и взлеты в женском. Как казахстанцы выступали на "Ролан Гаррос"
31 мая
18:52
Теннис

Зарина Дияс стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
30 мая
18:28
Теннис

Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
11 мая
17:09
Теннис

Шведова стартовала с 0:6, но выиграла и прервала серию поражений из пяти матчей
30 апреля
23:47
Теннис

Рыбакина разгромила соперницу во втором сете и вышла во второй круг турнира WTA в Испании
17 апреля
07:17
Теннис

Аргентина сравняла счет в матче Кубка Билли Джин Кинг с Казахстаном
16 апреля
16:15
Теннис

"Мечтаю о медали". Елена Рыбакина - об участии в Олимпиаде, последствиях карантина и предстоящих матчах со сборной Аргентины
15 апреля
13:00
Теннис

"Есть шансы войти в топ-10". Вице-президент ФТК - о Бублике, спаде Рыбакиной и смене гражданства молодого теннисиста
12 апреля
10:21
Теннис

Юлия Путинцева вернулась в топ-30 рейтинга WTA
10 апреля
09:14
Теннис

Стал известен гонорар Юлии Путинцевой за выход в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
10 апреля
07:18
Теннис

Юлия Путинцева провалила третий сет и проиграла матч за выход в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне
8 апреля
22:46
Теннис

Юлия Путинцева после 0:6 в первом сете вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
7 апреля
08:27
Теннис

Юлия Путинцева победила Зарину Дияс и вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне
6 апреля
07:20
Теннис

Зарина Дияс вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Юлией Путинцевой
5 апреля
09:58
Теннис

Юлия Путинцева вылетела из топ-30 рейтинга WTA
27 марта
14:59
Теннис

Юлия Путинцева проиграла во втором круге Miami Open
27 марта
07:27
Теннис

Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика