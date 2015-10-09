Первая ракетка Казахстана устроила разгром и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с сербкой Александрой Крунич пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) в парном разряде, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала Данилина и Крунич встретились с парой Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) и одержалм победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0.

За выход в полуфинал Ролан Гаррос Данилина и Крунич сыграют с американо-чешским дуэтом Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд, которые являются главными претендентами на титул.

Напомним, Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: она занимает 17-е место в рейтинге WTA.