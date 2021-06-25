Первая ракетка Казахстана провалила вторую партию и не смогла выйти в финал турнира в Истбурне

Елена Рыбакина, первая ракетка Казахстана, выбыла из турнира WTA в Истбурне (Великобритания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинальном матче одиночного разряда она проиграла Елене Остапенко из Латвии в двух сетах - 4:6, 1:6.
Встреча длилась 1 час и 30 минут. В ее ходе Рыбакина сделала шесть эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Остапенко отметилась только тремя подачами навылет, но при этом отыграла без двойных ошибок.
В финале, 26 июня, Остапенко сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии.
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