Пегула объяснила, как "сломала" Рыбакину на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятое место в мировом рейтинге, высказалась о матче с казахстанкой Еленой Рыбакиной на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Пегула в ходе первой партии проигрывала 3:5, но несмотря на это, сумела переломить ход игры и воспользоваться ошибками Рыбакиной - 7:5, а во втором сете американка сыграла более уверенно - 6:2.

"Она допустила пару ошибок, и я смогла воспользоваться этим и найти свой импульс. После этого я стала подавать немного лучше, мне удалось понять ее подачу, и я начала находить свой ритм в игре. Я просто воспользовалась той возможностью, которая у меня была. Если бы я проиграла 0:7, я бы так и осталась с 0:7. Это был бы просто еще один проигрыш", - приводит слова Пегулы WTA.

Напомним, что в группе Бакалар Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко (№1) и гречанкой Марией Саккари (№9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

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