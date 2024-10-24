Озвучено будущее Рыбакиной после расставания с тренером

Сайт Lobandsmash.com подвел итоги выступления лучшей теннисистки Казахстана и пятой ракетки мира Елены Рыбакиной в этом году, передают Vesti.kz.

"У Елены Рыбакиной был довольно ужасный 2024 год. Ей удалось удержаться в пятерке, но с трудом. Она также окончательно рассталась с тренером Стефано Вуковым, который, как утверждается, оскорблял ее и, вероятно, оказал долгосрочное влияние на ее психологический настрой. Рыбакина также снялась с нескольких рейтинговых турниров. Она не играла с US Open, где снялась перед матчем второго круга. После Уимблдона в июле она сыграла всего два матча.

Можно было бы задаться вопросом, может, она просто возьмет отпуск на остаток года и начнет все заново в 2025 году. Вместо этого Рыбакина, похоже, собирается играть в следующем месяце на Итоговом турнире WTA, а также в Кубке Билли Джин Кинг в ноябре", - пишет издание.