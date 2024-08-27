Озвучен исход первого матча Рыбакиной на US Open

Аналитики сайта Lastwordonsports.com Джим Смит и Джордан Рейнольдс поделились своими прогнозами на матч первого круга US Open между четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и австралийкой Дестани Айавой, занимающей 194-е место в рейтинге WTA, передает Vesti.kz.

Их противостояние состоится сегодня, 27 августа, в 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча доступна по этой ссылке.

"Для Елены Рыбакиной это был не самый лучший период подготовки к US Open, но шансы казахстанки нельзя сбрасывать со счетов благодаря ее громоподобной подаче и мощному удару с задней линии корта. Это должен быть комфортный рабочий день для Рыбакиной. Прогноз: победа Рыбакиной в двух сетах", - отметил Смит. "Будет интересно понаблюдать за реакцией Рыбакиной в ее первом матче после расставания со своим давним тренером Стефано Вуковым. Айава была очень впечатляющей на этапе квалификации и может доставить казахстанке немало хлопот. Бывшая чемпионка Уимблдона должна показать слишком высокий класс для нее в трехсетовом матче. Прогноз: победа Рыбакиной в трех сетах", - заявил Рейнольдс.

US Open-2024 продлится до 8 сентября, а его призовой фонд составляет 32,5 миллиона долларов.