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Сегодня 14:53
 

Отмена камбэка решила судьбу первой ракетки Казахстана на турнире за 400 миллионов

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Отмена камбэка решила судьбу первой ракетки Казахстана на турнире за 400 миллионов ©ktf.kz

Сегодня, 9 января, казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой сыграли против бразильско-немецкого дуэта Беатриса Хаддады и Лауры Зигемунд, передает Vesti.kz.

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Сегодня, 9 января, казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой сыграли против бразильско-немецкого дуэта Беатриса Хаддады и Лауры Зигемунд, передает Vesti.kz.

Встреча прошла на турнире WTA 250 в Аделаиде (Австралия). Противостояние длилось один час и 54 минуты. Победу в упорном противостоянии одержали Хаддад и Зигемунд, которые оказались сильнее в первом и третьем сетах, уступив лишь во втором (6:2, 5:7, 10:7).

Таким образом, в финальной игре дуэт Хаддад - Зигемунд сыграют против китаянки Ханью Гуо и россиянки Александры Пановой.

Добавим, что Данилина является сильнейшей теннисисткой нашей страны в парном разряде. Она занимает 29-е место в своей категории.

Отметим, что общий призовой фонд соревнования составляет 740 тысяч долларов, что равняется 393 484 000 тенге.

Данилина Анна WTA Австралия

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