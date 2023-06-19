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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 20:13 Комментарии Определилась потенциальная соперница Рыбакиной на турнире в Берлине ©"Ролан Гаррос" Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в случае выхода в 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине сыграет с Донной Векич из Хорватии, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первом круге женского одиночного разряда Векич встречалась с россиянкой Варварой Грачевой. Матч завершился в пользу хорватской теннисистки - 6:3, 6:2. Встреча длилась два часа и 49 минут. Рыбакиной в первом круге будет противостоять другая россиянка Полина Кудерметова. Поделиться в соц. сетях:













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