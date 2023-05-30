Определилась потенциальная соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина узнала потенциальную соперницу по второму кругу на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В случае победы над Брендой Фрухвиртовой из Чехии первая ракетка Казахстана встретится с другой представительницей этой страны Линдой Носковой.

Носкова в первом круге одолела Данку Ковинич из Черногории. Первый сет чешская теннисистка завершила в свою пользу - 6:3. Во втором при счете 2:1 в пользу Носковой ее соперница попросила медицинский тайм-аут из-за травмы после чего не смогла продолжить игру.

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