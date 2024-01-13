Определилась победительница турнира, откуда сенсационно вылетела Рыбакина

Определилась победительница турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче соревнований латвийская теннисистка Елена Остапенко одолела россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась один час и 14 минут.

Отметим, что на этом турнире после победы в Брисбене, выступила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В четвертьфинале соревнований Рыбакина уступила россиянке Екатерине Александровой - 3:6, 3:6.

В свою очередь Александрова в полуфинале проиграла Остапенко - 2:6, 6:7.