Определилась победительница группы Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Американка Джессика Пегула вышла в плей-офф Итогового турнира WTA, который проходит в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

В третьем матче группы Бакалар она обыграла Марию Саккари из Греции - 6:3, 6:2. Матч продолжался один час и 25 минут.

Таким образом, на счету Пегулы три победы в трех матчах. Ранее она обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину - 7:5, 6:2 и Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 6:3.

Судьбу второй путевки из этой группы решат Рыбакина и Соболенко. Матч между ними пройдет сегодня, 3 ноября.