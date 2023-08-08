Определилась первая соперница Рыбакиной в Монреале: та сотворила сенсацию на турнире

Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, узнала первую соперницу на турнире серии "Мастерс" в Монреале (Канада). Казахстанская теннисистка начнет свой путь со второго круга, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии ей будет противостоять американка Дженнифер Брэди (584-я в рейтинге WTA), сенсационно обыгравшая в первом круге турнира 20-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко - 7:6 (9:7), 0:6, 7:6 (10:8).

Матч Брэди - Рыбакина состоится 9 августа и начнется примерно в 06:30 по времени Астаны.

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