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Олимпийская чемпионка оценила шансы Рыбакиной выиграть "Уимблдон"

Олимпийская чемпионка оценила шансы Рыбакиной выиграть "Уимблдон"
©Reuters

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась своими ожиданиями от женского финала "Уимблдона", где сыграют казахстанка Елена Рыбакина и Онс Жабер из Туниса, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Лену я знаю еще с юниорских турниров, нас тренировал один тренер, Андрей Чесноков. Я слежу за ее карьерой и успехами, очень рада, что она вышла в финал турнира. Здорово прибавила, очень хорошо играет. Лена впервые вышла в финал, играет против Онс Жабер. Думаю, они обе будут нервничать, сильно волноваться, поскольку обе дебютантки финала турнира "Большого шлема". И та, кто лучше справится с нервами, та и победит".

Веснина также уверена, что у Рыбакиной есть шансы на победу.

"Конечно же, игра Елены на траве очень опасна, потому что она обладает очень мощной подачей, мало кто из женского тенниса подает так же уверенно и мощно, как она. На траве подача - один из главных критериев хорошей и успешной игры, поэтому у Елены есть все шансы на победу", - добавила Елена.

Также он высказалась о смене спортивного гражданства.

"Упустили ее, но это ее карьера, ее выбор. Она сделала тот правильный выбор, который сейчас ей помогает выступать и прогрессировать, а также играть соревнования, тот же самый "Уимблдон". Жалко, конечно, девочка - очень яркая звездочка. В любом случае будем болеть за Елену, все равно она наша", - сказала Веснина.

В России назвали крайнего в отъезде Рыбакиной в Казахстан

Рыбакина родилась в Москве и начала карьеру как гражданка России, но в июне 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан.

Напомним, финальный матч пройдет сегодня, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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